Türk Hava Yolları (THY), uçak filosunu genişletme kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, bu sene ve gelecek yıl teslim edilmek üzere 6 adet A350-900 tipi yolcu uçağının Airbus firmasından satın alınacağı kaydedildi.

Söz konusu uçaklar, sessizliği ve yakıt verimliliği ile öne çıkıyor.

A350-900'ler, THY'nin New York, Washington, Manila, Bounes Aires, Sao Paulo gibi uzun menzilli seferlerinde kullanılıyor.



