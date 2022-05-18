Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 02:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THY'ye 6 yeni uçak
THY'den yapılan açıklamada Airbus'tan geniş gövdeli 6 yeni uçak alınacağı duyuruldu.
Türk Hava Yolları (THY), uçak filosunu genişletme kararı aldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, bu sene ve gelecek yıl teslim edilmek üzere 6 adet A350-900 tipi yolcu uçağının Airbus firmasından satın alınacağı kaydedildi.
Söz konusu uçaklar, sessizliği ve yakıt verimliliği ile öne çıkıyor.
A350-900'ler, THY'nin New York, Washington, Manila, Bounes Aires, Sao Paulo gibi uzun menzilli seferlerinde kullanılıyor.
Etiketler: THY
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