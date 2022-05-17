Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK tarafından düzenlenen, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'nun açılışında konuştu.

En son 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle Cezayir’de 200 firmanın katılımıyla bir iş forumu gerçekleştirdiklerini anımsatan Olpak, "Türk müteahhitlik sektörü Cezayir’de 20 milyar dolar tutarında proje gerçekleştirdi. Önümüzde de geçtiğimiz yılı gayet başarılı şekilde kapatmamızın haricinde 10 milyar dolarlık bir ikili ticaret hacmi hedefi var. Bunu da gerçekleştirmek şu an bu salonda bulunan iş dünyamıza düşüyor" diye konuştu.

"Ticaret ile yatırım ilişkilerimizi geliştirmek için engel tanımıyoruz"

Türk iş insanlarına uzun süreli vize alımının kolaylaştırılmasının önemli bir husus olduğunu vurgulayan Olpak, "Cezayir’in, ekonomisini çeşitlendirmek ve özel sektörünü güçlendirmek istediğini biliyoruz. Cezayirli büyük şirketlerin ülkemize yatırım yapmasının, hem bu açıdan hem de Türk-Cezayir ortaklıklarını arttırmak için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bankacılık alanında bazı eksiklikleri gidermeleri gerektiğini belirten Olpak, şunları söyledi:

"Bunun yanında, iki ülke bankalarının iş birliğinin teşvik edilmesi önem arz ediyor. Bir hususu da ilave etmek isterim. Bilgi ve iş ağının özellikle günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğu malum. 45’i Afrika’da olan tüm dünyaya yayılmış 148 iş konseyimize ait tüm networkumüzü, dostlarımızla birlikte kullanmaya her zaman hazırız. Sözlerimi İbn-i Haldun’un, Cezayir'in Tilimsan şehrinde yazdığı Mukaddime'sinden bir alıntıyla tamamlamak isterim; 'Kalpler tek bir noktada buluştuğunda önünde duracak kimse yoktur.' İki kardeş ülkenin iş insanları olarak, kalplerimiz her daim tek noktada buluşuyor, ticaret ile yatırım ilişkilerimizi geliştirmek için önümüzde bir engel tanımıyoruz."

"Başta enerji ve madencilik olmak üzere tüm sanayi kollarında iş birliğini önemsiyoruz"

DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Mesut Toprak da iş dünyası olarak bu tür üst düzey ziyaretleri ve iş forumlarını oldukça önemsediklerini aktararak, "Bu sayede hem kendimizi anlatabiliyoruz, sizlere sorunlarımızı aktarabiliyoruz hem de sizlerin vereceği ve iş dünyasının önünü açacağını düşündüğümüz mesajları ilk elden duyabiliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplantıya 150 Türk, 146 Cezayirli iş insanı katılım sağlıyor. Konuşmalar sonrasında iki ülke iş insanları arasında görüşmeler gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.

Toprak, geçen yıl Cezayir'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla enerji ve madencilik sektörü konulu bir toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Türk iş dünyası olarak, Cezayir ile başta enerji ve madencilik olmak üzere tüm sanayi kollarında iş birliğini önemsiyoruz. İki ülkenin ticaretinde büyük sinerji yaratacağımıza inanıyoruz. Bu noktada iş konseyi olarak, bu sektörleri esas alan toplantılar gerçekleştirmek istediğimizi sizlerin huzurunda ifade etmek isterim" dedi.

"Cezayir'de büyük potansiyel mevcut"

Cezayir-Türkiye İş Konseyi Başkanı Djellal Serandi de şu anda iki ülke ticaret hacminin salgına rağmen 5 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu aslında iki ülkenin potansiyeline göre az. Cezayir'de 1.400 Türk firması var. Cezayir, Türkiye'nin Afrika'daki 2. büyük ortağı. Türkiye'nin 4. büyük doğal gaz tedarikçisiyiz. Bunları büyük düzeyde gerçekleştiriyoruz. İmar konusunda Türkiye'nin konumu çok iyi. Buradan Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza yeni yatırım yasası için teşekkür ediyorum. Çünkü yatırımcılara büyük kolaylıklar getirdi. Bunlar çok önemli çalışmalar."

Cezayir'in yatırım çeken bir ülke olduğunu vurgulayan Serandi, "Cezayir'de büyük potansiyeller mevcut. Bunlara yabancı yatırımcı artık kolayca erişebiliyor. Bunları geliştirmek için çalışıyoruz. Konsey olarak çalışma ortamının düzeltilmesi için çalışıyoruz ve ekonomik projeleri tanıtıyoruz. İş insanları arasında anlaşmazlıkları da çözüyor, elimizden geleni yapıyoruz. İki ülkenin ekonomik ilişkilerini en üst düzeye çıkarmak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

"Cezayir artık yatırımlar için çok uygun bir yer"

Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası (CACI) Başkanı Tayeb Chebab ise istikrar ve güvenlikle birlikte Cezayir'in artık yatırımlar için çok uygun bir yer olduğunu belirterek, "Önemli olan burada iş birliğimizi koordineli bir şekilde geliştirmek" değerlendirmesinde bulundu.

Chebab, dünyada siyasi ve ekonomik yönden büyük değişiklikler yaşandığına işaret ederek, "Her iki ülkenin yetkilileri bize çok büyük olanaklar sağlıyor. Burada önemli olan bunları hayata geçirmek ve ortaklık kurmak" dedi.

Forumda, açılış konuşmalarının ardından ikili iş görüşmeleri kapsamında karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatları masaya yatırıldı.