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Ekonomi
AA 07.03.2025 00:35

THY'nin uçak filosu genişliyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin filosundaki uçak sayısının bu yıl 500'e ulaşacağını duyurdu.

THY'nin uçak filosu genişliyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından, THY'nin yıllar içinde filosundaki uçak sayısındaki artışa ait tabloyu paylaştı.

Tabloya göre, THY, 2028'de toplam gelirini 37 milyar dolara, uçak sayısını 631'e çıkarmayı, 2033'te ise 50 milyar dolar gelir ve 813 uçağa sahip olmayı hedefliyor.

Şirketin 2003'te 65 uçakla filo büyüklüğü bakımından dünyada 35'inci sırada olduğunu belirten Ekşi, bu yıl 500'üncü uçağı filoya katarak 9'uncu sıraya yükseldiklerini vurguladı.

Ekşi, "İşte büyüme. Ne diyoruz? Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

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