Hafif Sağanak Yağışlı 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.11.2023 11:25

THY'nin Detroit'e direkt uçuşları başladı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'na direkt uçuş başlatarak ABD'deki 13. uçuş noktasına ulaştı.

THY'nin Detroit'e direkt uçuşları başladı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, havayolu şirketinin Detroit'e ilk uçuşunu yapan uçağı havalimanında geleneksel su takı ile karşılandı.

Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'nda, THY yöneticileri ve yerel yetkililerin katıldığı karşılama etkinliği düzenlendi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, törende yaptığı konuşmada, Detroit destinasyonunun şirket için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'u Detroit ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz, seyahat, iş ve kültürel keşif fırsatları sunuyoruz. İki büyük şehrimizi, İstanbul ve Detroit'i birbirine daha da yaklaştırdık. Benzersiz uçuş ağımızla yolcularımıza dünyayı keşfetme imkanı tanırken en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Güzel ülkemiz Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcısı olarak dünyadaki tüm havayollarından daha fazla ülkeye ulaşıyor, sürekli genişleyen ağımıza Detroit gibi yeni destinasyonlar ekleyerek, dünyanın dört bir yanındaki insan ve kültürleri birleştirmek olan temel misyonumuza hizmet etmeyi sürdürüyoruz."

Detroit uçuşları, 15 Kasım itibarıyla Boeing 787-9 ile pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün karşılıklı olarak İstanbul Havalimanı ile Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı arasında gerçekleştirilecek. İstanbul-Detroit seferleri, 25 Aralık itibarıyla haftada dört gün olarak icra edilecek. Detroit uçuşlarıyla birlikte THY uçuş ağını 345'e ulaştırırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise destinasyon sayısını 13'e yükseltti.

ETİKETLER
THY ABD
Sıradaki Haber
Karadeniz Teknik Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Dalgıç terörist tehdidine Türkiye'den 'milli' çözüm
11:59
Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru için Azerbaycan ile çok yakın çalışıyoruz
11:57
Komşuların çöp kavgasında kurşun yağdı
11:50
NBA'de heyecan devam ediyor
11:50
Avustralya Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze saldırılarına dair BM raportörüyle görüşmeyi reddetti
11:49
Malatya'da hasarlı binaların yarısı yıkıldı
Yerköprü şelalesi
Yerköprü şelalesi
FOTO FOKUS
Hatay'da 8 katlı bina kornayla yıkıldı: O anlar kamerada
Hatay'da 8 katlı bina kornayla yıkıldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ