Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 19:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den Rusya açıklaması
Türk Hava Yolları, Moskova'ya pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftada 2 sefer sefer düzenleneceğini açıkladı.
Rusya, koronavirüs vakalarında görülen artış üzerine 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye’ye charter seferi yapılmasını durdurmuştu. Tarifeli uçuşlar haftada 2 ile sınırlandırıldı.
Türk Hava Yolları da konuyla ilgili Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin askıya alındığını ve bu süre boyunca karşılıklı olarak haftada 2 sefer düzenleneceğini açıkladı.
Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı yolcularımızın dikkatine; pic.twitter.com/CplIiQqIXz— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) April 14, 2021
Etiketler: THY Rusya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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