Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY uçaklarındaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor
THY uçaklarında kullanılmaya başlanan HEPA filtreler sayesinde kabin içinde hastane standartlarında korunma sağlandığı duyuruldu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, hastane standartlarındaki HEPA filtrelerin kabin içindeki hava partiküllerini yüzde 99 arındırdığı belirtildi.
Açıklamada, "Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor. HEPA filtrelerin her 3 dakikada bir kabin havasını yenilediği ve arındırdığı seyahatlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz" ifadesi kullanıldı.
— Türk Hava Yolları (@TK_TR) March 9, 2021
Uçaklarımızdaki HEPA Filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor!
HEPA Filtrelerin her 3 dakikada bir kabin havasını yenilediği ve arındırdığı seyahatlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz.#TürkHavaYolları #TKExtraCare
Etiketler: THY
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