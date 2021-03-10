Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
485 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 485 firma için izin belgesi düzenledi.
Ticaret Bakanlığının, şubat ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 485 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 8 yurt içi satış ve teslim, 3 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.
Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 8 oldu.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı
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