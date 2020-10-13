Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüsün havacılığı derinden etkilediğini belirtti. Ekşi, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Rakamlar 2019 yılına göre çok düşük. Fakat THY, her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Günlük uçuş sayısı ile Avrupa'da 2. sıraya yükseldik. Bayrak taşıyıcıları arasında 1. sıradayız. Ekibimize ve bizi tercih eden size teşekkürler."