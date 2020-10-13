THY günlük sefer sayısında Avrupa'da ikinci
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin günlük uçuş sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüsün havacılığı derinden etkilediğini belirtti. Ekşi, paylaşımında şunlara yer verdi:
"Rakamlar 2019 yılına göre çok düşük. Fakat THY, her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Günlük uçuş sayısı ile Avrupa'da 2. sıraya yükseldik. Bayrak taşıyıcıları arasında 1. sıradayız. Ekibimize ve bizi tercih eden size teşekkürler."
Korona havacılığı derinden etkiliyor— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) October 13, 2020
Rakamlar 2019 yılına göre çok düşük. Fakat #THY, her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışıyor
Günlük uçuş sayısı ile Avrupa'da 2.sıraya yükseldik. Bayrak taşıyıcıları arasında 1.sıradayız.
Ekibimize ve bizi tercih eden size teşekkürler https://t.co/8MUiIUj7sk pic.twitter.com/HaS6uEqZKd
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