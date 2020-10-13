Altının ons fiyatı, 1,919 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 13 Ekim’de gram altın 487 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... 13 Ekim 2020 güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 487,2 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 487,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 487,2 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.267 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.919 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ZEW endeksleri, ABD'de enflasyonun takip edileceğini bildiren analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun da yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 487 lira 10 kuruşken satışı ise 487 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 795 lira satış fiyatı 800 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 13 Ekim güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.919,31 dolar

Satış: 1.919,50 dolar

Gram

Alış: 487,10 lira

Satış: 487,30 lira

Çeyrek

Alış: 795,57 lira

Satış: 800,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.241,00 lira

Satış: 3.267,00 lira