Bakan Albayrak: İstikrar vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'de 1, dünyada ikinciyiz. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayı sanayi üretimi, parakende satış hacmi ve sektörel ciro endeksini değerlendirdi.
Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." dedi.
OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 13, 2020
Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi.
İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz. pic.twitter.com/t1E1D6jyac