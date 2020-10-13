Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayı sanayi üretimi, parakende satış hacmi ve sektörel ciro endeksini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." dedi.