THY günde 60 kez dünyayı dolaşıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları’nın 24 saatini sosyal medya hesabından paylaştı.

‘THY’nin 24 saati nasıl geçer’ başlıklı bir paylaşım yapan Ekşi, “Günlük ortalamada dakikada 1 uçağın kalkış yaptığını dünyayı 60 kez dolaştığını biliyor musun? Hayırlı bir hafta dileklerimiz ile milletimiz için 7/24 hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Durmak Yok!” dedi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, paylaşımının ardından Türk Hava Yolları’nın 24 saatini anlatan bir grafik paylaştı.

“Uçaklar, her gün ortalama 3 bin 971 saat havada”

Grafikte, “Türk Hava Yolları uçakları her 61 saniyede bir uçuş gerçekleşiyor. 2 milyon 400 bin 521 km. ortalama yol kat ediyor. Uçaklar, her gün ortalama 3 bin 971 saat havadadır. Bu 165 güne tekabül etmektedir. Ortalama 211 bin 157 boarding kart basılıyor. Ortalama 11 bin 697 kişi business lounge kullanıyor. Ortalama 241 bin 140 rezervasyon ve biletleme yapılmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

“213 bin 767 yolcu taşınıyor”

Ortalama 323 bin 19 kişinin THY’nin web sitesi ve mobil uygulamasını kullandığının belirtildiği grafikte, 226 bin 166 adet ikramın yüklendiği uçakların 14 bin 613 ton yakıt tükettiği ifade edildi.

Ayrıca, ortalama 3 bin 722 ton kargo ve 213 bin 767 yolcu taşındığı, her gün uçuşlarda ortalama bin 739 pilot ve 2 bin 974 kabin memurunun görev aldığı bilgilerine de yer verildi.

Kaynak: DHA