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Fındık ihracatında yeni hedef Brezilya ve Meksika

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç, bu sezon yeni pazar hedefleri arasında Brezilya ve Meksika olduğunu söyledi.

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Fındık ihracatında yeni hedef Brezilya ve Meksika

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındıkta 2018-2019 ihracat sezonunun 1 Eylül itibarıyla başladığını anımsattı.

Yeni sezonun ilk ayında 25 bin 220 ton iç fındık ihracatı karşılığında 135 milyon 262 bin dolar gelir sağlandığını belirten Sevinç, ihracatçılar olarak yeni pazar arayışlarının devam ettiğini aktardı.

Sevinç, Türk fındığının 100'ün üzerinde ülkeye ihraç edildiğini kaydederek, bu sezon yeni pazar hedefleri arasında Brezilya ve Meksika olduğunu vurguladı. Bu ülkelere fındık ihraç edilmesi için çalışıldığını dile getiren Sevinç, "Bu ülkeler Türkiye'nin de stratejik pazar hedefleri arasında yer alıyor. Biz de fındık ihracatçıları olarak ülkemizin bu çalışmasına katkı sunmak istiyoruz" dedi.

Yürüttükleri çalışmalar sonucu Çin'e yapılan fındık ihracatının son yıllarda arttığına dikkat çeken Sevinç, "Çin'de kasımda gıda fuarı açılacak. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde biz de bu fuarda standımızı açarak yerimizi alacağız. Hedefimiz Türk fındığını daha çok tanıtmak ve daha faza ihracat gerçekleştirebilmek" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: fındık, ihracat, Brezilya, meksika
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