Gerileyen dolar gram altını da düşüşe geçirdi

Ons altındaki değer kazançlarına karşın, özellikle son 2 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL'nin etkisiyle negatif seyir izleyen gram altın, 18 Ekim'de 9 haftanın en düşük seviyesi olan 216,9 liraya kadar geriledi.

Gram altın bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de bu haftayı değer kaybıyla tamamladı.

Cuma günü 222,3 lirayla son 11 haftanın en düşük haftalık kapanışını gerçekleştiren gram altın, haftalık bazda yatırımcısına bu hafta yüzde 2,95 kaybettirdi.

Gram altın sene başından bu yana ise yatırımcısına yüzde 40 getiri sağlamayı başardı.

Son 6 aydır değer kaybeden ve bu süreçte 1.160 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın ise bu seviyede etkisini artıran alımlarla ekim ayında yükselişe geçti. Ekim ayının 3 haftasında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı 1.233,6 dolara kadar yükseldi. Bu haftayı yüzde 0,7 primle 1.226 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, sene başından bu yana ise yüzde 5,9 değer kaybetti.

Analistler, ABD ile Çin arsındaki ticaret savaşları, İtalya ekonomisi ve İngiltere'nin Bretix sürecine ilişkin endişelerin küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını, bu durumun da emtia fiyatlarına olumlu yönde yansıdığını söyledi.

Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, gram altın fiyatlarının düşüşündeki en belirgin nedenin dolar/TL'nin 5,50 seviyesini test etmesi olduğunu ifade etti.

Dolar/TL'nin bu seviyelere geriliyor olmasının gram altınında aşağı yönlü fiyat hareketlerini tetiklediğini vurgulayan Cevizci, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Dolar/TL'nin 5,60 üzerindeki ısrarcılığına devam etmesi halinde altının gramında yeniden 225-230 TL aralığını konuşabiliriz. Gelecek hafta yurt içinde TCMB’nin faiz kararını takip edecek. Bu karar doğrultusunda kurdaki fiyat hareketleri gram altını da etkileyecektir. Şayet kurda olumsuz bir algılama oluşmaz ise altının gram fiyatında 220 TL altına sarkmalar olabilir."

Kaynak: AA