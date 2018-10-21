Türk halıları dünyaya ihraç ediliyor

Türkiye'nin kalitesiyle ünlü halıları dünya evlerini süslüyor. Ocak-ağustos döneminde dünyanın dört bir yanına 1 milyar 440 milyon dolarlık halı ihraç edildi.

Yılın ilk 8 ayında en fazla halı ihraç eden ülke Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, yılın 8 aylık döneminde dünyada en fazla halı ihraç eden ülke Türkiye oldu.

Türk halıcılık sektörünce ocakta 168,7 milyon dolar, şubatta 173,7 milyon dolar, martta 211,2 milyon dolar, nisanda 189,5 milyon dolar, mayısta 200,6 milyon doları ve haziranda 152,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Dövizdeki dalgalanmalar ve ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı bazı yaptırım kararlarına rağmen temmuzda 184 milyon dolar ve ağustosta 159 milyon dolarlık halı ihraç edildi.

Böylece, söz konusu dönemde ihraç edilen halıların toplam tutarı yaklaşık 1 milyar 440 milyon dolara ulaştı.

En çok ABD'ye halı satıldı

Söz konusu dönemde en fazla halı ihracatı yapılan ülke 352,8 milyon dolarla ABD oldu. Bu ülkeyi 182,4 milyon dolarla Suudi Arabistan, 93,7 milyon dolarla Irak, 61,2 milyon dolarla İspanya ve 60,3 milyon dolarla Portekiz izledi.

Kaynak: AA