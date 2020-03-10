İnternet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Mart ve öncesinde alınmış biletlerden, 16 Mart'a kadar işlem yapılması şartıyla ilk değişiklikte ücret alınmayacak.

6-24 Mart tarihleri arasında alınacak biletlerde ise değişiklik ücreti kaldırıldı.

Uçuştan 5 gün öncesine kadar bu haktan faydalanılabilecek.

İkinci bilet değişikliklerinde oluşabilecek ücret farkları ise yolculardan tahsil edilecek.

İç hat ile Ercan Havalimanı uçuşları düzenleme dışında tutuldu.