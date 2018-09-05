THY, çalışanlarının 538 önerisini ödüllendirdi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı başında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi liderliğinde hayata geçirilen sistemle personelin yenilikçi fikirleriyle kuruma katkı sağlaması amaçlanıyor.

Ekşi ve THY yöneticilerinin katılımıyla ilk iki çeyrek dönem birincilerinin duyurulduğu törende, bazı istatistikler de açıklandı. 2018'in ilk iki çeyrek döneminde 538 proje, THY tarafından ödüllendirildi.

Bireysel Öneri Sistemi ödül töreninde konuşan THY Genel Müdürü Ekşi, gayretlerinden dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti.

Ekşi, "Türk Hava Yolları olarak ülkemizin en değerli markasıyız. Türkiye'nin en büyük ailelerinden biriyiz. Ülkemizin sağlam adımlarla 2023'e ve 2071'e ilerleyişine katkıda bulunduğumuz için gururluyuz. Bugüne kadar 14 binin üzerinde proje girişi yapıldı. Hayata geçen öneriler, 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki gücümüzü daha da artıracak. Dünyanın birçok ülkesine uçarken sizinle çok daha güçlüyüz.” dedi.

Ekşi, proje sunumlarının ardından çeyrek dönem birincisi seçilen katılımcılara ödüllerini takdim etti.

14 binden fazla öneri

THY çalışanlarının kuruma katkı sağlayacak projelerini Bireysel Öneri Sistemi'ne yüklemelerinin ardından yöneticilerin oylarıyla ilerleyen süreçte seçilen öneriler hayata geçiriliyor.

Bireysel Öneri Sistemi'ne bugüne kadar 14 binden fazla öneri girişi yapıldı. Sağlanan finansal faydanın 204 milyon lirayı aştığı sistemin toplam getirisinin, süreci devam eden projelerin tamamlanmasıyla katlanması bekleniyor.

Sistem, THY çalışanlarının yüksek ilgisiyle kurum için katma değer üretmeye devam ediyor.

Kaynak: AA