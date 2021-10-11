Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa'da ikinci sırada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
THY, 4-10 Ekim arasında günlük bin 185 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 4-10 Ekim'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 162 bin 853 uçuş yapıldı.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 316 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.
Türk Hava Yolları (THY), günlük 1.185 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1.023 seferle 3. sırayı aldı. Pegasus Hava Yolları da 454 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.
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