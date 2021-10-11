Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 503,8 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,12 üzerinde 506,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya dolar kuruna paralel düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 503,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 826 lira, Cumhuriyet altını da 3.370 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.755 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarında azalışa sebep olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,9320 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 503 lira 30 kuruşken satışı ise 503 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 821 lira satış fiyatı 826 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 11 Ekim güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.755,31 dolar

Satış: 1.755,50 dolar

Gram

Alış: 503,30 lira

Satış: 503,50 lira

Çeyrek

Alış: 821,57 lira

Satış: 826,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.333,00 lira

Satış: 3.370,00 lira