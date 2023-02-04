Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği, İstanbul Havalimanı’nda 5-6 Şubat tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. Sefer detayları şu şekildedir; İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72’si iç hat, 166’sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir."

Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler.

Türk Hava Yolları, 5-6 Şubat günleri beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.