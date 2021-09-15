Av yasağı bitmesiyle başlayan hareketlilik sürüyor.

Balıkçıların ağlarını önce hamsi ve istavrit doldurdu. Şimdi sıra palamutta...

Tezgahlardaki balıkların fiyatı, türüne göre değişiyor.

Tezgahlarda balık fiyatları

Tezgahlarda hamsinin fiyatı 30-35 lira arasında değişiyor. İlk zamanlarda 50-60 lira arasında değişen palamutun şimdiki fiyatı ise 20 lira.

İlerleyen günlerde havaların daha da soğumasıyla balığın bollaşması ve fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Balıkçılar binlerce kasa palamutla döndü

Düzce'den Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzü de güldü. Tekneler, kasalar dolusu palamutla Akçakoca Limanı'na döndü.

Palamutlar limanda bekleyen araçlarla çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya da gönderildi.