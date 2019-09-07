Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik kararlı mücadelesi sürerken, güvenliğin tesis edildiği bölgelerde Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, Orman İşletme İl Müdürlüğünce "Silvikültürel Rehabilitasyon Faaliyetleri" yürütülüyor.

Bu kapsamda güvenliğin tesis edildiği bölgelerde yapılan incelemede yaklaşık 600 bin menengiç belirlendi. Sulama imkanı bulunmayan yamaçlarda yetişen, genellikle yakacak olarak kullanılan yabani menengiç ağaçlarının yöre çiftçisine gelir getirmesi için ağaçlara Siirt fıstığı aşılanmasına başlandı.

Aşılama çalışmasının yürütüldüğü yerler arasında Cudi Dağı eteklerindeki 50 haneli Dağkonak köyü de bulunuyor.

Dağkonak köyünde yaklaşık 6 bin menengiç ağacına ekiplerce ve Siirt'ten gelen fıstık üreticileri tarafından aşılama yapılıyor.

"Köyümüzün kaderi değişecek"

Köy sakinlerinden Murat Artuç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman İşletme İl Müdürlüğünce köylerinde bulunan menengiç ağaçlarında budama yapıldığını söyledi.

"Köyümüzde binlerce bu ağaç türünden bulunmakta. Ustalara bakarak bu işi öğrendik. Bu ağaçları aşılayarak hem doğayı canlandırıyoruz hem de ülke ekonomisine katkı sunacağız." diyen Artuç, bu çalışmanın köydeki gençlere de gelir sağlayacağını belirtti.

Artuç, "Şırnak'ı Siirt gibi fıstığıyla ünlü bir şehir haline getirmek için uğraşıyoruz. Terörden arındırılmış bölgede köyümüzün kaderi de değişecek." dedi.

"Geleceğimiz için önemli bir üretim olacak"

Aziz Kılınç da geçmişte menengiç ağaçlarını sadece yakacak olarak kullanabildiklerini aktardı.

Devletin verdiği imkanla artık bu ağaçlardan fıstık elde etmek için çaba göstereceklerini dile getiren Kılınç, "Devletimiz her türlü maddi imkanı sağlıyor. Geleceğimiz için önemli bir üretim olacak." diye konuştu.

Köydeki bu üretimin çevre köylere de fayda sağlayacağını kaydeden Kılınç, "Fıstık fidanı diksek 10 yıl verim alamayacağız ancak menengiç ağaçlarına aşı yaparak yaklaşık 3 yıl sonra verim alacağız." ifadesini kullandı.

Selim Kılınç ise köye gelen ekipler sayesinde ağaçları budayıp, aşılamayı öğrendiklerini belirtti.

"Fıstık üretimi yaparak iş imkanı sağlayacağız"

Tüm köylünün devletin verdiği imkanlardan faydalandığını anlatan Kılınç, "Binlerce ağacı aşıladık. Birkaç yıl sonra verim alacağız. Şırnak'ta fıstık üretimi yaparak, iş imkanı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA