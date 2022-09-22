Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan "Yenilenebilir Enerji ve İstihdam 2022 Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, yenilenebilir enerji kapasitesi dünya genelinde geçen yıl 257 gigavat artışla 3 bin 68 gigavata yaklaştı.

Temiz enerji alanındaki istihdam ise geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6 artış gösterdi ve 12 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Söz konusu artışta, ülkelerin sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşma planları, bölgesel değişimler, sanayide yeniden yapılanma, artan talep ve rekabet, teknolojik gelişmeler ve üretim süreçlerindeki değişimler etkili oldu.

Rüzgar, güneş, biyokütle gibi temiz enerji teknolojileri temel alınarak hazırlanan rapora göre, istihdamda ilk sırada gelen güneş enerjisi sektöründe çalışanların sayısı geçen yıl itibarıyla 4 milyon 291 bin olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, sıvı biyoyakıt sektöründe istihdam 2 milyon 421 bine, hidroelektrikte 2 milyon 370 bine ve rüzgar enerjisi sektöründe 1 milyon 371 bin kişiye ulaştı. Isıtma ve soğutma sektöründe istihdam geçen yıl itibarıyla 769 bin, katı atıkların biyokütlesinden enerji üretiminde 716 bin, biyogazda 307 bin, jeotermal enerji alanında 196 bin ve diğer alanlarda 235 bin olarak hesaplandı.

2030'da çalışan sayısı 38,2 milyonu bulacak

Rapora göre, dünya genelinde temiz enerji sektöründe istihdam artışının devam edeceği ve 2030 yılında bu alanda çalışan sayısının 38,2 milyonu bulacağı öngörülüyor.

Bu artışta, ülkelerin enerji verimliliği çalışmalarının hızlanması, elektrikli araç kullanımının ulaştırma sektöründe artması, hidrojen enerjisi sektörünün gelişmesi, temiz enerji teknolojilerinin maliyetlerindeki düşüş, yenilenebilir enerjinin sisteme dahil olmasına yönelik küresel çalışmaların artışı gibi etkenlerin rol oynayacağı hesaplanıyor.

Söz konusu alanlarda en fazla istihdam sağlayan ülkeler ise Çin, Brezilya, ABD, Hindistan ve Almanya olarak dikkati çekiyor.

Çin'de 5,3 milyon kişinin yenilenebilir enerji sektörünün değişik alanlarında çalıştığına işaret edilen rapora göre, Çin'i, 1,2 milyon istihdamla Brezilya, 923 bin istihdamla ABD, 863 bin istihdamla Hindistan ve 352 bin istihdamla Almanya izliyor.

