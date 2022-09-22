Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, bakanlık kurum ve kuruluşlarında yetişmiş ve sosyal hizmet modellerinden yararlanmış 958 gencin kamuda istihdamına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamıdna kamuda görevlendirilecek gençlerin tercih başvurularının 8-20 Eylül'de alındığı kaydedildi.

Başvuru yapan gençlerin atama töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla noter huzurunda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Törende toplam 958 kişi mezuniyet durumlarına göre; kamudaki öğretmen, avukat, mühendis, eczacı, diyetisyen, psikolog, arkeolog, sosyolog, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, sağlık teknikeri ve memur kadrolarına atanacak.

Atama sonuçları, 'https://sosyalatama.aile.gov.tr/' adresli internet sitesinden duyurulacak.

2828 sayılı 'Sosyal Hizmetler Kanunu' uyarınca devlet korumasından yararlanmış gençlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildiği anımsatılan açıklamada; bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yılda 3 kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamuya atama yapıldığı vurgulandı.