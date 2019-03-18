Bankalararası Kart Merkezi (BKM), şubat ayı kartlı ödeme verilerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Buna göre kolay, hızlı ve güvenli ödeme imkânı sağlayan temassız teknolojisi sayesinde bugün 90 TL altındaki işlemlerde şifre girmeden ve vakit kaybetmeden ödeme yapılabiliyor.

Şubat ayı verilerine göre temassız dönüşümle beraber bugün kredi kartlarının yüzde 48'inin, banka kartlarının yüzde 18'inin, ödeme noktalarında ise terminallerin yüzde 55'inin temassız teknolojisiyle uyumlu olduğu görülüyor. Hem kart tarafında hem de kart kabul noktasında temassız yaygınlığı hızla artmaya devam ediyor.

Temassız kredi kartı şubat sonu itibarıyla 32 milyona, temassız banka kartı 27,8 milyon ve temasız terminal sayısı da 1,3 milyon adede ulaştı.

Geçen yıl temassız kullanımı, 2017'in 1,5 katına çıktı. 2019 yılında ise temassız kullanımının aynı hızla artmaya devam ettiği görülüyor. Şubat ayında günlük yaklaşık yaklaşık 1 milyon adet temassız işlem gerçekleşti. 2018 yılı şubat ayında toplam internet harici fiziki ödemelerin yüzde 3,1'i temassız olarak gerçekleşirken, bu yıl bu oranın yüzde 6'yı geçtiği görülüyor. Temassız işlem ortalamasının ise 33 TL'ye çıktığı bilgisine ulaşılıyor.

Temassız ödeme en çok market ve gıda sektöründe kullanılıyor

Temassız işlemlerde şifresiz işlem limitinin 2018 yılı mart ayında 50 TL'den 90 TL'ye çıkarılmasıyla beraber küçük ölçekli harcamalarda kullanılan temassız ödeme özelliğinin artık perakende, akaryakıt ve ulaşım gibi sektörlerde de tüketicilere kolaylık sağladığı ve yaygınlaştığı görülüyor.

Kullanıcıların en fazla market ve yemek sektörlerinde temassız ödemeyi tercih ettiği gözlemlenirken, çeşitli gıda, taşımacılık-ulaşım ve akaryakıt sektörleri temassız ödemenin en fazla tercih edildiği diğer sektörler olarak ön plana çıkıyor.

Kaynak: AA