Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,3'lük artışla 17,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değerle tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı elde edildi.

Ocak 2021'de 730 milyon 164 bin dolarlık ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,8 artışla 816 milyon 325 bin dolarlık ihracata ulaştı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 318 milyon 535 bin dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 126 milyon 910 bin dolarla Gaziantep ve 104 milyon 143 bin dolarla Bursa takip etti.

En fazla satış İtalya'ya yaptı

Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 93 milyon 697 bin dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 42 milyon 716 bin dolarla ABD ve 38 milyon 762 bin dolarla Belarus izledi.

Ocakta 163 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren tekstil ve ham maddeleri sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından da yüzde 4,6 pay aldı.