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Ekonomi
TRT Haber 19.04.2025 10:24

TEİAŞ ve EÜAŞ'a personel alımı yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) İŞKUR üzerinden toplam 1036 personel alımı yapılacağını bildirdi.

TEİAŞ ve EÜAŞ'a personel alımı yapılacak
[Fotograf: AA]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Enerji sektörümüzde insan kaynağını güçlendirmek üzere yeni bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

TEİAŞ ve EÜAŞ'a toplam 1036 personel alımı yapılacağını bildiren Bayraktar, başvuruların 21 Nisan tarihinden itibaren İŞKUR üzerinden başlayacağını ve 25 Nisan tarihine kadar başvuru sürecinin devam edeceği bilgisini paylaştı.

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

EÜAŞ’a 601 teknisyen ve büro görevlisi, TEİAŞ’a ise 435 tekniker ve destek personeli olmak üzere toplam 1.036 yeni çalışma arkadaşımız kadromuza dahil olacak. Yeni arkadaşlarımızın, üretimden iletime uzanan enerji altyapımızın her aşamasına katkı sunacağına inanıyorum. Kendilerine şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.

EÜAŞ VE TEİAŞ kadrolarına başvuru nasıl olacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kadrolara kimlerin başvurabileceğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 36 yaşından gün almamış bulunmaları gerekiyor.

Engelli kontenjanına başvuracak adaylarda en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranırken, diğer adayların endüstri meslek ya da teknik liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi veya Makine Teknolojisi gibi bölümlerinden mezun olmaları isteniyor.

EÜAŞ, ülke genelindeki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla 574'ü teknisyen, 11'i engelli ve 16'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 601 daimi işçi alımı yapacak.

EÜAŞ'a başvuru sürecinin ardından, 6-7 Mayıs tarihlerinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Kura sonucunda 2 bin 404 aday belirlenerek Adana, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek mülakatlara davet edilecek. Değerlendirmelerin ardından, 601 aday EÜAŞ bünyesinde istihdam edilecek.

TEİAŞ, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 52 ilde görevlendirilmek üzere, 419'u tekniker olmak üzere toplam 435 yeni personel alımı gerçekleştirecek.

TEİAŞ'a başvuru yapacak adayların da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18 yaşını doldurmuş bulunmaları ve 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların, başvuru yapacakları kadro için belirlenen önlisans programlarından mezun olmaları isteniyor.

Başvuru şartlarını karşılayan adaylar arasından KPSS puan sıralamasına göre, açık pozisyon sayısının dört katı kadar aday belirlenecek ve sözlü sınava davet edilecek. Bazı unvanlar için ayrıca uygulamalı sınav da yapılacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

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