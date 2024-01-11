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Ekonomi
AA 11.01.2024 09:38

TCMB'nin "Yatırımcı Günleri" New York'ta başlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Yatırımcı Günleri"nin ilkini bugün New York'ta düzenleyecek.

TCMB'nin "Yatırımcı Günleri" New York'ta başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Erkan'ın yatırımcılarla buluşacağı toplantıda enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılacak ve teknik sorular yanıtlanacak.

Bugün gerçekleştirilecek toplantı, davetlilere "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor" notuyla iletildi.

Enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumların yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı toplantı, JPMorgan'ın New York'taki merkezinde gerçekleştirilecek.

Toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak.

Erkan'ın sunumunun ardından Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı konuşma yapacak.

Toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek.

TCMB'den Başkan Erkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin katılımıyla "Dezenflasyon Patikası", "Döviz Rezervleri Stratejisi" ve "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı oturumların gerçekleştirileceği toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Bankası Mehmet Şimşek Hafize Gaye Erkan ABD
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