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Ekonomi
AA 11.01.2024 09:31

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 9.058,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 9.058,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,1 üzerinde 9.034,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 9.046,50 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) New York'ta başlayacak olan "Yatırımcı Günleri" toplantılarının yurt içi piyasaların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, Fed'in gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini aktaran analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının beklendiğini hatırlattı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvurularının da takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 9.100 ve 9.200 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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