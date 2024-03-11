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Ekonomi
AA 11.03.2024 10:36

TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine devam ediyor. Banka bu kapsamda "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu yayınladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Baz Etkisi Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı.

Baz etkisinin örneklerle açıklandığı videoda, "Enflasyon görünümünü değerlendirirken baz etkilerini içeren yıllık enflasyon verilerinin yanında, aylık enflasyon verilerini de yakından takip etmek büyük önem taşır. Çünkü sadece yıllık enflasyon verilerindeki değişim her zaman gerçek enflasyon görünümünü yansıtmayabilir." ifadeleri kullanıldı.

"Herkes İçin Ekonomi", ekonomi ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her hedef kitleye uygun içerikler sunuyor.

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Merkez Bankası Enflasyon
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TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
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