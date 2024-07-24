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Ekonomi
AA 24.07.2024 11:27

TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sona erdirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı.

TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sona erdirdi

TCMB'den yapılan duyuruda, TCMB'nin, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirdiği belirtildi.

Bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işleminin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığı bildirilen duyuruda, "Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlanmıştır" denildi.

 

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