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Ekonomi
AA 24.07.2024 11:16

Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: Dış yükümlülükleri azaltıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları ekonomi programıyla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerin güçlendiğini açıkladı.

Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: Dış yükümlülükleri azaltıyoruz
[Fotoğraf: Arşiv]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sona erdirdiğine dair bir haberi alıntılayarak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

"Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz. Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek."

 


ETİKETLER
Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı Suudi Arabistan
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