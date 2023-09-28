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Ekonomi
AA 28.09.2023 14:38

TCMB rezervi 125,5 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervi 125,5 milyar dolara yükseldi. Toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti.

TCMB rezervi 125,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 752 milyon dolar artışla 83 milyar 811 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 15 Eylül'de 80 milyar 59 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 237 milyon dolar artarak 41 milyar 455 milyon dolardan 41 milyar 692 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 988 milyon dolar artışla 121 milyar 515 milyon dolardan 125 milyar 503 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 15'inci haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 22 Eylül itibarıyla 125,5 milyar dolar seviyesine çıktı.

Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 27 milyar dolara ulaştı.

Bu arada, toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti.

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