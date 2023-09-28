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Ekonomi
AA 28.09.2023 14:05

EPDK üç doğal gaz dağıtım şirketine kayyum atadı

EPDK, Yalova ve Tekirdağ'ın Çorlu ile Bursa'nın İnegöl ilçelerinde doğal gaz dağıtım hizmeti veren üç şirkete, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve BOTAŞ'a borçlarını ödememesi nedeniyle kayyum atadı.

EPDK üç doğal gaz dağıtım şirketine kayyum atadı

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıklamasına göre, söz konusu dağıtım bölgelerinde şirketlere atanan kayyum geçici süreyle görev yapacak. Kurum, 4 ay içinde bu bölgeler için yeniden doğal gaz dağıtım ihalesine çıkacak.

Yalova, Çorlu ve İnegöl'de toplam 425 bin aboneye, yaklaşık 1 milyon 250 bin vatandaşa doğal gaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz'a kayyum, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve BOTAŞ'a borçların ödenmemesi nedeniyle atandı.

"Şirketler, hizmet kalitesi ve arz güvenliği noktasında sınıfta kaldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ilgili şirketlerin hizmet kalitesi ve arz güvenliği noktasında "sınıfta kaldığını" belirtti.

Yılmaz, "Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda 2026'da 1000 yerleşim yerine (ilçe-belde) doğal gaz konforunu ulaştıracağız. Doğal gaz ağımız genişlerken dağıtım şirketlerine düşen sadece yatırım yapmak değildir. Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak ve BOTAŞ'a yönelik mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek bu şirketlerin en temel sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

"Tek bir vatandaşın bile eksiksiz hizmet alması gerekiyor"

Kayyum atanan doğal gaz dağıtım bölgesinde abone sayısının az ya da çok olmasının önem taşımadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tek bir vatandaşın bile eksiksiz hizmet alması gerekiyor. Bu kararın ilk ve son olmasını bekliyoruz. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği ile hem hizmet kalitesinin artırılacağını hem de şebeke işletme güvenliğinin en üst düzeyde korunmasına devam edileceğini açıklamıştık. Tüketicileri mağdur eden, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin de yaptırımla karşılaması doğaldır. Bu kararımız umarım tüm şirketler için de önemli bir mesaj olur. Her şirket, kendisinden beklediğimiz titizlikle sorumlulukların yerine getirmeli ve abonelerine en kaliteli hizmeti sunmalı."

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