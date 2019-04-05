TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde 2019 yılı ikinci çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapıldığı belirtildi.

Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15 aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65 olarak belirlendi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmiştir.

Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır.

Kaynak: TRT Haber