TCMB Başkanı Murat Uysal, "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti." dedi.

Uysal, Türkiye'nin küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ettiğini belirterek, "Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulması kritik önemdedir." dedi.

Ayrıntılar geliyor...