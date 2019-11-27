Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yürürlükte bulunan ve geçerlilik süresi yıl sonunda dolacak olan doğal gaz sözleşmesiyle ilgili görüşmeleri değerlendirdi.

Sözleşmeyle ilgili ticari tekliflerin karşılıklı olarak verildiğini belirten Peskov, "Gazprom Başkanı Aleksey Miler, teklifimizin formüle edildiğini ve Ukrayna tarafına iletildiğini açıklamıştı. İstişareler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz'ın yerine getirmesi gereken bazı prosedürler bulunduğunu dile getiren Peskov, "Süre baskısı altındayız, yeteri kadar zaman yok." diye konuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'ya Ukrayna üzerinden doğal gaz iletilmesine yönelik transit sözleşmenin süresinin 1 yıl uzatılması için Naftogaz'a resmi teklifin gönderildiğini açıklamıştı. Gazprom, sözleşmenin uzatılması veya yeni bir sözleşme imzalanması için Kiev yönetiminin Gazprom'a yönelik hukuki taleplerinden vazgeçmesi şartını koşuyor.

Naftogaz'ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko da söz konusu teklifi yanıtladıklarını belirterek, "Gazprom'un, Naftogaz'a yaklaşık 3 milyar dolar borcu var. Eğer bu borcu doğal gaz temin ederek ödemek isterse bunu değerlendirmeye hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Rusya ve Ukrayna arasında doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin transit sözleşmenin geçerlilik süresi yıl sonu itibarıyla sona eriyor.

Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsüne birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuştu. Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, şirketin Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapmasını kararlaştırmıştı. Karar sonrasında Gazprom'un ödeme yapmaması nedeniyle şirketin bazı Avrupa ülkelerindeki varlıklarına el konulmuştu.

Kaynak: AA