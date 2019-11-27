Almanya Başbakanı Merkel, Federal Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuştu.

Aralık ayı başında Londra'da düzenlenecek NATO zirvesine de değindi.

Türkiye'ye ilişkin tartışmaları eleştiren Merkel, Türkiye'nin NATO'ya yabancılaştığını öne sürdü.

Almanya Başbakanı Merkel, "Türkiye'nin NATO'da kalması için çaba sarf etmeliyiz. Çünkü Türkiye'nin NATO için jeostratejik önemi büyük" dedi.

Kaynak: TRT Haber