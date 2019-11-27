ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını arttırmalarını sık sık dile getiriyor.

Ancak bugüne kadar Avrupa'dan bu yönde somut bir adım atılmış değil.

Bu durum, ABD Başkanı Trump ile Almanya Başbakanı Merkel'i karşı karşıya getirmiş durumda.

İki lider, NATO'nun 70'inci yıl dönümü kutlamaları için 4 Aralık'ta Londra'da bir araya gelecek.

ABD ve Almanya'da ikili ilişkiler anketi

Bu önemli randevu öncesinde, Amerikan Washington Post gazetesinde, iki ülke kamuoylarında yapılan bir anketin sonuçları yayınlandı.

Ankete göre, ABD halkının yüzde 75'i Almanya ile ilişkilerin iyi olduğunu düşünüyor. Ancak Almanların üçte ikisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin kötü olduğu görüşünde.

Trump'ın Almanya'daki ABD askeri varlığını geri çekme düşüncesi ise kendi kamuoyunda pek yer bulmuş değil. Bunu halkın sadece yüzde 5'i savunuyor.

Trump'ın tersine, ABD kamuoyunun yüzde 70'i Avrupalı müttefiklerle daha yakın bir iş birliğinden yana.

Yüzde 85'i ise Almanya'daki üslerin ABD'nin güvenliği açısından önemli olduğuna inanıyor.

NATO merkezli gerginlikler

Almanya NATO konusunda ABD'nin dışında Fransa ile de gerginlik yaşadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nü (NATO) ‘ölü bir beyin’ olarak tanımladı ve Avrupa’nın müttefiklerini koruması için ABD’ye güvenemeyeceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO açıklamasına atıfta bulunarak, başka teşhisler olsa da NATO'nun baştan ayağa kadar canlı bir ittifak olduğunu söyledi.

Avrupa ve ABD'nin güvenliğinin ayrıştırılmaması gerektiğine dikkati çeken Maas, ABD olmadan Almanya ve Avrupa'nın kendisini etkin şekilde koruyacak durumda olmadığına işaret etti.

Kaynak: TRT Haber, Washington Post

