Almanya ile ABD arasında NATO gerilimi27 Kasım 2019 Çarşamba 09:07 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 09:46
NATO, kuruluşunun 70'inci yıldönümünü kutlarken, Atlantik'in iki tarafından gelen zıt görüşler, İttifak'ın gündeminden düşmüyor. ABD ve Almanya arasında, savunma harcamalarına ilişkin anlaşmazlık, Trump ile Merkel'i karşı karşıya getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını arttırmalarını sık sık dile getiriyor.
Ancak bugüne kadar Avrupa'dan bu yönde somut bir adım atılmış değil.
Bu durum, ABD Başkanı Trump ile Almanya Başbakanı Merkel'i karşı karşıya getirmiş durumda.
İki lider, NATO'nun 70'inci yıl dönümü kutlamaları için 4 Aralık'ta Londra'da bir araya gelecek.
ABD ve Almanya'da ikili ilişkiler anketi
Bu önemli randevu öncesinde, Amerikan Washington Post gazetesinde, iki ülke kamuoylarında yapılan bir anketin sonuçları yayınlandı.
Ankete göre, ABD halkının yüzde 75'i Almanya ile ilişkilerin iyi olduğunu düşünüyor. Ancak Almanların üçte ikisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin kötü olduğu görüşünde.
Trump'ın Almanya'daki ABD askeri varlığını geri çekme düşüncesi ise kendi kamuoyunda pek yer bulmuş değil. Bunu halkın sadece yüzde 5'i savunuyor.
Trump'ın tersine, ABD kamuoyunun yüzde 70'i Avrupalı müttefiklerle daha yakın bir iş birliğinden yana.
Yüzde 85'i ise Almanya'daki üslerin ABD'nin güvenliği açısından önemli olduğuna inanıyor.
NATO merkezli gerginlikler
Almanya NATO konusunda ABD'nin dışında Fransa ile de gerginlik yaşadı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nü (NATO) ‘ölü bir beyin’ olarak tanımladı ve Avrupa’nın müttefiklerini koruması için ABD’ye güvenemeyeceğini söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO açıklamasına atıfta bulunarak, başka teşhisler olsa da NATO'nun baştan ayağa kadar canlı bir ittifak olduğunu söyledi.
Avrupa ve ABD'nin güvenliğinin ayrıştırılmaması gerektiğine dikkati çeken Maas, ABD olmadan Almanya ve Avrupa'nın kendisini etkin şekilde koruyacak durumda olmadığına işaret etti.
Kaynak: TRT Haber, Washington Post