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Ekonomi
AA 23.06.2025 13:33

TCMB Başkanı Karahan, TBB yönetimiyle bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle İstanbul'da bir araya geldi. Üç ayda bir yapılan toplantıda, makroekonomik görünüm, jeopolitik riskler ve finansal istikrar değerlendirildi.

TCMB Başkanı Karahan, TBB yönetimiyle bir araya geldi
[Fotograf: AA]

TCMB'den yapılan açıklamada, Karahan'ın TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle TCMB’nin İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde üç ayda bir yapılan mutat toplantı kapsamında bir araya geldiği bildirildi.

Toplantıda, küresel ekonomideki son gelişmeler ile yurt içi makroekonomik görünümün ele alındığı belirtilen açıklamada, son dönemde yaşanan jeopolitik risklerin küresel piyasalara yansımalarının değerlendirildiği, bankacılık sektörüyle işbirliği içinde yürütülen çalışmaların finansal istikrarın sürdürülmesine katkısının vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Toplantı sonunda, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası ile bankacılık sektörünün yakın işbirliği içinde çalışmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Toplantı, sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini destekleyecek şekilde son derece verimli ve yapıcı geçti." ifadelerine yer verildi.

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