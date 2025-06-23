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Ekonomi
AA 23.06.2025 13:28

Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e 26 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Fakir Elektrikli Ev Aletleri firmasına uzlaşma sonucunda, 26 milyon lira ceza verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu'ndan Fakir'e 26 milyon lira ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Fakir Elektrikli Ev Aletleri'nin, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını belirlediğini, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi değişimine aracılık ederek, topla-dağıt karteline taraf olduğunu tespit etti.

Fakir Elektrikli Ev Aletleri, soruşturma sürecinde uzlaşma yolunu tercih etti.

Bu kapsamda, verilen idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulayan Kurul, şirkete yaklaşık 26 milyon lira ceza verdi ve böylece soruşturma sonlandırıldı.

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