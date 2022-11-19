THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Mumbai merkezli firma, filosunu oluşturacak 52 adet B737 MAX tipi uçaklarında TCI'nın İstanbul'da ürettiği kabin sistemlerini kullanacak.

TCI, 2010 yılında sektörün üç büyük şirketi olan TUSAŞ, THY ve THY Teknik AŞ'nin ortak girişimleri sonucu kuruldu.

Kuruluşundan bu yana mühendislik, kalite ve sertifikasyon alanında önemli başarılara imza atan şirket, 2014 yılında ilk Boeing ve Airbus program teslimatlarını gerçekleştirdi.

2015'te Boeing'in "Global İmalatçı" listesine girdi

2015 sonunda Boeing'in "Global İmalatçı" listesine giren TCI, dünya havacılığında söz sahibi olan Airbus, Stelia gibi şirketlerle yürüttüğü ortak projelerin yanı sıra THY, Sunexpress, Jet Airways, SpiceJet, Azerbaijan Airlines, Donghai Airlines, Lynx Air, BOC, CDB, ICBC gibi 9 farklı ülkeden 20 farklı hava yolu şirketi ve leasing firmasının global tedarikçisi konumuna geldi.

Ağırlık, kalite, fiyat ve performans gibi kriterlerde en iyi çözümü sunan TCI ürünlerinin, önceki yıllarda da Hindistan pazarında tercih edilmesi, TCI'nın ürünlerinde uyguladığı tasarım anlayışının sektörde ciddi bir başarıya ulaştığının göstergesi olarak yorumlanıyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki MRO merkezinde bulunan tesisinde faaliyet gösteren TCI, Galley, Monument, Lavatory, Overhead Bin, Windscreen gibi kabin içi ürünlerin tasarım, test, sertifikasyon ve üretimlerini yapıyor.

Alanındaki uzmanlığını gün geçtikçe artıran TCI, yakın gelecekte Cargo Container, Cargo Pallet, Trolley gibi diğer sektörel ürünlerle ürün gamını genişletmeyi ve yerli alt yüklenicileriyle havacılık alanında önemli ihracat kalemleri oluşturmayı amaçlıyor.