Tavuk eti üretimi nisanda aylık bazda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda 192 bin 386 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 6,8 artarken aylık bazda yüzde 6,1 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi ise nisanda aylık bazda yüzde 4,6 azalırken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 707 milyon 799 bin tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 7,3 artışla 105 milyon 682 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 29,7 yükselişle 4 bin 606 ton oldu.

Ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,3, tavuk eti üretimi yüzde 7,3, hindi eti üretimi yüzde 27,2 arttı.