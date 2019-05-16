Atık yağlar, biyodizele dönüşüyor. Hem çevreye zararı önleniyor hem de ekonomiye katkı sağlanıyor.

Türkiye'de 2018'de biyodizel üretimi için toplanan atık yağ miktarı 35 bin tona ulaştı. Sadece kızartmalık yağların biyodizele dönüştürülmesiyle ekonomiye 200 milyon liralık kaynak sağlandı.

Ev hanımlarının herhangi bir kabın içinde biriktirdikleri ve en yakın toplama merkezine götürdükleri, ömrünü tamamlamış kızartma yağları, dev tesislerde, 6 saatlik işlemin ardından, motorine eşdeğer biyodizele dönüşüyor.

Hedef, biyodizel üretimindeki atık yağ miktarını 35 bin tondan 70 bin tona yükseltmek. Evdeki atık yağları ekonomiye kazandırmak için belediyelerin toplama merkezinden yardım istemek yeterli.

2019 yılında biyodizel üretiminin 140 bin ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Sektörün 2021 hedefi ise 250 bin ton.

Bu hedefe ulaşmak için atık yağ dışında yağlı tohum ekimi için alanların da genişletilmesi planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber