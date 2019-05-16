Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin mart ayında toplam ihracatı 173,4 milyar euro, ithalatı da 170,4 milyar euro'ya ulaştı. AB, mart ayında yaklaşık 3 milyar euro ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nin ise mart ayında toplam ihracatı 205,6 milyar euro, ithalatı da 183,1 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 22,5 milyar euro'luk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre Türkiye, AB ülkelerine ocak ayında 1 milyar 793,1 milyon euro, şubat ayında 851,3 milyon euro ve mart ayında 138,3 milyon euro ticaret fazlası gerçekleştirdi.

2019'un ilk çeyreğinde 2 milyar 782 milyon euro ticaret fazlası

Böylece, 2018'in ilk çeyreğinde AB ile yaklaşık 3,5 milyar euro ticaret açığı olan Türkiye, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 782,7 milyon euro'luk ticaret fazlası verdi.

Türkiye'nin yılın ilk 3 ayında AB ülkelerine toplam ihracatı 20,2 milyar euro, ithalatı da 17,4 milyar euro'yu buldu.

Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde, Ağustos 2018'den itibaren fazla verildi.

Kaynak: AA