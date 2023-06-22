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Ekonomi
AA 22.06.2023 13:17

Taşınmaz satışı hafta sonu da gerçekleştirilebilecek

Gayrimenkul ve taşınmaz satışları 4 Temmuz'dan itibaren noterlerde yapılabilecek. Yeni uygulamayla, tapu dairelerinde sadece hafta içi yapılabilen taşınmaz satışı, hafta sonlarında da gerçekleştirilebilecek.

Taşınmaz satışı hafta sonu da gerçekleştirilebilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde yapılmasına yönelik uygulamayla ilgili açıklama yaptı.

Bu konuda yasal düzenleme yapıldığını hatırlatan Tunç, yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını, vatandaşların işlemlerini daha kısa ve hızlı sürede tamamlamasını sağlayacağını belirtti.

4 Temmuz'dan itibaren noterlerde gayrimenkul satışı, taşınmaz satışı yapılabileceği bilgisini paylaşan Tunç, "Bu önemli. Noterlerimiz, nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonunda da açık oluyorlar. Dolayısıyla taşınmaz satışı, tapu dairelerinde sadece hafta içi yapılabilirken şimdi noterlerde de bu imkan getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak." dedi.

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Adalet Bakanlığı Konut Tapu ve Kadastro Yılmaz Tunç
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