Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, tarım sigortalarında 2021 değerlendirmeleri ve 2022 hedeflerine ilişkin yaptığı açıklamada, geçen yılın, iklim değişikliğinin de etkisiyle şiddetini artıran yangın, sel, kuraklık ve deprem gibi afetler ile salgının gölgesinde geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin, gerek coğrafi yapısı gerekse deprem bölgesinde yer alması gibi sebeplerle doğal afetlere çok açık bir ülke olduğunu ifade eden Günal, geçen yıl meydana gelen afetler karşısında devletin tüm imkanlarını kullanarak, büyük bir özveriyle mücadele ettiğini, TARSİM olarak kendi alanlarında yaraları sarmak üzere ne gerekiyorsa yaparak, tarım sektörünün güvencesi olmaya devam ettiklerini kaydetti.

Günal, TARSİM olarak teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmenin her zaman öncelikleri olduğunu aktararak, "Üreticilerimizin ve paydaşlarımızın memnuniyetini artırmak üzere teknolojik tabanlı uygulamaları ardı ardına TARSİM sistemine kazandırmaya odaklandık. Salgın, bizlere işlerimizi hızlı bir şekilde yeniden inşa etme ve süreçlere ivme kazandırma açısından fayda sağladı. İş süreçlerimizde inovasyonu odak alarak, pek çok iyileştirme yaptık." diye konuştu.

Yeni ürünler geliştirerek, hizmete sunduklarını, 4 farklı noktada hizmete giren yeni bölge müdürlükleriyle hizmet ağlarını genişlettiklerini ve toplamda 16 bölge müdürlüğüne ulaştıklarını anlatan Günal, öneriler çerçevesinde, tarım sigortalarındaki sigortalanabilir nitelikteki risklerin kapsama alınmasına, mevcut teminatların kapsamının genişletilmesine, tarife ve talimatların sigorta prensipleri doğrultusunda geliştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

"2021'de üretici ve yetiştiricilere 2,4 milyar TL hasar ödemesi yapıldı"

Serpil Günal, TARSİM sisteminin 2021 yılında önceki yıllarda olduğu gibi istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye genelinde, tüm tarım sigortası branşlarında 2,5 milyon civarında poliçe üretildi ve 124 milyar TL’lik tarımsal varlık sigortalandı. Çeşitli nedenlerden ötürü zarar gören üretici ve yetiştiricilere 2,4 milyar TL hasar ödemesi yapıldı." dedi.

Sistemin kuruluşundan itibaren ise 9,8 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirildiğini bildiren Günal, tüm tarım sigortası branşlarında çeşitli nedenlerle 550 bin hasar ihbarı alındığını, 2 bine yakın TARSİM eksperinin, risk inceleme, hasar ve verim tespit işlemlerinde bulunduğunu söyledi.

Günal, 2021 yılında Türkiye'de kuraklığın etkili olduğuna dikkati çekerek, "Kuraklık nedeniyle üreticilerimize 215 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdik. Öte yandan Manisa’da don, dolu ve fırtına gibi sebeplerden ötürü zarar gören üzüm üreticilerimize 600 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Fındık ürünü zarar gören 11 bin civarındaki sigortalı üreticimize ise 210 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdik. Buğdayda 170 milyon TL ve kayısıda 142 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Yangın sebebiyle zarar gören sigortalılarımızın işlemlerini de hızlıca tamamladık ve 12 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Türkiye tarımda küresel piyasada ciddi bir aktör"

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Günal, Devlet Destekli Tarım Sigortaları çerçevesinde 2021 yılında 13,5 milyon baş hayvan sigortalandığını aktararak, "Bir önceki yıl ise sigortalanan hayvan sayısı 10,3 milyon baş civarındaydı. 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31 oranında bir artış söz konusudur. 2021 yılında sigortalanan alan ise 29 milyon dekara yaklaştı." ifadelerini kullandı.

Dünya nüfusunun 7,7 milyarı aşmış durumda olduğunu, artan dünya nüfusuna paralel olarak insanlığın en temel ihtiyaçlarından biri olan gıda talebinde artışların söz konusu olduğunu ifade eden Günal, şunları kaydetti:

"Maalesef iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak hiç beklenmedik anlarda ve şiddette meydana gelen doğal afetlerin tarımsal faaliyetler üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Üreticilerimizin ve yetiştiricilerimizin emeği bir anda yok olmakta ya da kesintiye uğramaktadır. İnsanlığın doğaya karşı tek başına karşı koyabilmesi mümkün olmadığından; afetlerin sonunda ortaya çıkacak zararların azaltılması ve risklerin yönetilmesi, modern tarımın ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca küresel çapta yaşanan salgın da gıda ve tarım sektörlerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu süreçte vatandaşlara kesintisiz ürün tedarikini sağlayabilen nadir ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin salgınla mücadelesi diğer aktörlere kıyasla daha iyi bir gelişme göstermiş ve bu anlamda salgınla rahatlıkla mücadele edilebilmiştir. Netice itibarıyla, Türkiye tarımda küresel piyasada ciddi bir aktör ve ürün çeşitliliğinde de güçlü bir konumdadır. Her ne kadar ülkemizdeki üreticilerin, tarım sigortasına olan ilgisi yıllar itibarıyla artsa da ülkemizin tarım anlamındaki potansiyelini göz önünde bulundurduğumuzda, daha gidilecek bir yol olduğu görülmektedir."

"2021'de en çok Manisa, Konya, Giresun ve Ordu'dan hasar ihbarı alındı"

Serpil Günal, TARSİM sistemi çerçevesinde, 2021 yılında, en çok sigortalanan bitkisel ürünlerin, buğday, arpa, ayçiçeği, fındık, üzüm, mısır, çeltik, zeytin, nohut ve yonca olduğuna işaret ederek, "En çok tarım sigortası yaptıran iller ise, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yozgat, Konya, Ankara, Manisa, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kırşehir’dir." dedi.

Geçen yıl Türkiye genelinde, tüm tarım sigortası branşlarında 550 bin ihbar alındığını ifade eden Günal, Bitkisel Ürün Sigortası branşının 300 bin adet ile ilk sırada yer aldığını, söz konusu branşı, toplamda 240 bin adet ile küçükbaş ve büyükbaş hayat sigortalarının takip ettiğini söyledi.

Günal, 2021 yılında en çok Manisa, Konya, Giresun ve Ordu illerindeki sigortalı üreticilerden hasar ihbarı alındığına dikkati çekerek, ürün bazında bakıldığında ise en çok fındık, buğday, üzüm ve arpa için ihbar alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Kararına istinaden, 2022 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları'nın, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayınlandığını anımsatan Günal, yeni uygulamaların 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girdiğini bildirdi.