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Ekonomi
TRT Haber 22.05.2023 10:12

Tarımsal girdi fiyat endeksi martta arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi, martta yıllık bazda yüzde 49,7, aylık bazda yüzde 1,41 artış gösterdi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi martta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE'de martta bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 106,81 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,03, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,04 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 45,97, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 80,40 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 11,58 ile enerji ve yağlar ve yüzde 20,40 ile gübre ve toprak geliştiricileri oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 104,11 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 93,27 ile malzemeler oldu.

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,12 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 0,74 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,07 ile malzemeler ve yüzde 2,85 ile tohum ve dikim materyali oldu.

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