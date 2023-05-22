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Ekonomi
TRT Haber 22.05.2023 10:05

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 2,43 artış gösterirken yıllık bazda yüzde 40,1 oldu.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan 2023 dönemine ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 73,63 arttı.

İmalat yıllık yüzde 40,21 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 34,14, imalatta yüzde 40,21 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 38,34, dayanıklı tüketim malında yüzde 44,23, dayanıksız tüketim malında yüzde 40,77, enerjide yüzde 14,70, sermaye malında yüzde 44,90 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,20, imalatta yüzde 2,43 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,04, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,15, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,48, enerjide yüzde 0,11, sermaye malında yüzde 3,84 artış olarak gerçekleşti.

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