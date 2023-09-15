Tarımsal destekler artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tarımsal desteklerde artışa gidildiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 2023 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2024 yılında uygulanacak sertifikalı tohum kullanım desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, verim ve kalitenin arttırılması hedefleniyor. Bunun yanında ihtiyaç duyulan teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi, uygulanan politikaların etkinliğinin artırılması da destekleme programının ana esaslarını oluşturuyor.

2023 yılı Tarımsal Destekleme Kararına göre 112 destek türünün destek birim fiyatında artış gerçekleştirildi.

Organik ve iyi tarım desteklerinde büyük artış



Karar ile organik ve iyi tarım destekleri ise yüzde 80 ile yüzde 200 oranlarında artırıldı. Sertifikalı tohum kullanım desteğinde ürünlere göre yüzde 25 ile yüzde 50 oranlarında artış yapıldı.

Sertifikalı fidan kullanım desteği birim fiyatlarında ise yüzde 150’ye varan artış gerçekleşti. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği birim fiyatı yüzde 100 artırıldı.

Buzağı desteğinin bütçesi 3 milyar liradan 5,5 milyar liraya yükseltildi. Bununla buzağı başına verilen temel destek 500 liradan 750 liraya çıkarılarak toplam buzağı desteği diğer kriterlerle birlikte toplamda 2 bin 100 lira olarak gerçekleşti.

Manda, malak, tiftik üretimi ve arıcılık destekleri de Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda yüzde 100 artırıldı.

Çoban istihdamı için yüzde 150'lik artış



Sürü yöneticisi istihdamı 12 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.

İpek böceği 240 TL/kutudan 450 TL/kutuya, yaş koza 160 TL/kg’dan 350 TL/kg’a yükseltildi. Hayvan gen kaynakları desteğinin birim fiyatları yüzde 60 ile yüzde 165 oranlarında artırıldı. Bu uygulamanın bütçesi 274 milyon liradan 653,5 milyon liraya çıkarıldı.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 72 bin liradan 144 bin liraya çıkarıldı. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Primi desteği işletme başına 600 TL’den 1.000 liraya yükseltildi.

"Destek ödemelerini bu yıl da öne çekiyor ve ayni olarak ödüyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, son 21 yılda tarım politikalarının ana eksenini hep üretimin desteklenmesinin oluşturduğunu, bunun bu şekilde de devam edeceğini belirterek tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasında, üreticiye verilen desteklerin çok önemli bir etkisi olduğuna dikkati çekti.

Yumaklı, “Geçen yıl başlattığımız, bitkisel üretimde önemli girdi maliyetlerinden olan gübre ve mazot desteklerinin öne çekilmesi ve ayni olarak ödenmesi çiftçimizde büyük karşılık bulmuştur. Bunu bu yıl da devam ettirerek üreticimize önemli bir finansman desteği sağlıyoruz. Üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması yolunda politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

Kırsal kalkınma ve gıda arz güvenliği için alınacak tedbirlerin Orta Vadeli Plan'da da yer aldığını anımsatan Yumaklı şunları kaydetti:

Tarımsal destekleme bütçemizi 63,4 milyar liradan 2024 yılı için 91,55 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu kapsamda, bitkisel üretim desteğini 51,01 milyar liraya, hayvansal üretim desteğini 18,71 milyar liraya, su ürünleri desteğini 250,7 milyon liraya, tarımsal araştırma ve geliştirme desteğini 682 milyon liraya, kırsal kalkınma desteğini 8,15 milyar liraya yükseltiyoruz. Tarım sigortaları için de 12,75 milyar TL’lik bir kaynak ayırıyoruz.

Ayrıca mazot ve gübre desteğinin bütçesini de bir önceki yıla göre yüzde 31,6 artışla 21,1 milyar liraya çıkarıyoruz. Hububat üreticilerimize 2023 üretim yılına ait ve 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği öne çekilerek, T.C. Ziraat Bankası finansmanıyla 2023 yılı Ekim ayında başlamak üzere, mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek.

İnşallah Gazi Meclisimizin de takdiriyle uygulamaya koyacağımız tarımsal destekleme bütçemiz, üreticilerimizin gücüne güç katacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda tarımsal üretimimizi daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz