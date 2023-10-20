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Ekonomi
TRT Haber 20.10.2023 12:15

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 75 milyon 877 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacak
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bireysel Sulama, Kırsal Kalkınma, Uzman Eller, Sertifikalı Tohum Üretimi. Projelerimiz kapsamında 75 milyon 877 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, destekleme ödemeleri 38 milyon 849 bin 346 lirası bireysel sulama sistemleri desteği, 19 milyon 464 bin 207 lirası kırsal kalkınma yatırım desteği, 12 milyon 56 bin 823 lirası uzman eller projesi desteği, 5 milyon 506 bin 624 lirası sertifikalı tohum üretim desteği olmak üzere toplam 75 milyon 877 bin lira olarak yapılacak.

 

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Tarım Üretimi Tarımsal Destek Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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